Бывший СССР
15:21, 26 января 2026Бывший СССР

На Украине назвали число обвиненных в коррупции депутатов Рады

Клименко: Более 40 депутатов Верховной Рады обвинили в коррупции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

41 действующий депутат Верховной Рады Украины был обвинен в коррупции. Об этом заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, передает Hromadske.

«В целом САП предъявил обвинения 41 депутату Верховной рады IX созыва», — рассказал Клименко.

По его словам, последнее подозрение было вручено лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а за десять лет с начала работы ведомства, подозрения получили 79 бывших и действующих нардепов.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что бывший глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак постоянно сливал в СМИ информацию о ходе переговоров, после его увольнения утечки прекратились.

