На Украине назвали число обвиненных в коррупции депутатов Рады

Клименко: Более 40 депутатов Верховной Рады обвинили в коррупции

41 действующий депутат Верховной Рады Украины был обвинен в коррупции. Об этом заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, передает Hromadske.

«В целом САП предъявил обвинения 41 депутату Верховной рады IX созыва», — рассказал Клименко.

По его словам, последнее подозрение было вручено лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а за десять лет с начала работы ведомства, подозрения получили 79 бывших и действующих нардепов.

