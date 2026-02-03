На Украине заявили о критической ситуации в Киеве

Министр энергетики Украины Шмыгаль назвал критической ситуацию в Киеве

Первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал критической ситуацию с энергообеспечением в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На критических участках уже начинается размещение дополнительных генераторов. (...) Учитывая критичность ситуации, на заседании обсуждались срочные меры по стабилизации системы», — заявил он.

Министр сообщил о повреждении объектов генерации, магистральных и распределительных сетей в столице Украины, а также в Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях страны.

В январе мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением и теплом в столице будет ухудшаться, поэтому жителям города необходимо эвакуироваться. Он также предсказал продолжение российских ударов по энергоинфраструктуре и ухудшение ситуации в жилых домах.