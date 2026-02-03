Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:54, 3 февраля 2026Россия

На заявление Рютте о размещении войск НАТО на Украине ответили словами о первопричинах СВО

Депутат ГД Миронов: Рютте хочет затянуть конфликт с Россией руками украинцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Депутат Госдумы Сергей Миронов обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в попытках затянуть конфликт с Россией руками украинцев после заявления о размещении иностранных войск на Украине. Слова российского парламентария приводит РИА Новости.

Миронов также указал на то, что в НАТО уже открыто признаются в том, что Украина — военный плацдарм против России. Продолжая отвечать на заявления Рютте, парламентарий также напомнил первопричины начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Помнит ли Рютте, что это стало одной из причин начала СВО? Конечно! Понимает ли, что Россия не пойдет на подписание мирного договора на таких лживых условиях? Наверняка. Тогда зачем все эти признания? Это не нам, а им мир не нужен. Значит, России придется добиваться его силой и на своих условиях», — обозначил депутат.

По мнению парламентария, на данный момент конфликт на Украине является для западных политиков источником заработка и власти. «Для них это неиссякаемый источник денег в виде многомиллиардных военных заказов. И власти, которая держится на страхе перед выдуманной "российской угрозой"», — пояснил Миронов.

Ранее Рютте объявил о размещении войск стран НАТО на Украине сразу после заключения мирного соглашения. По его словам, те страны — участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Одна из самых ярких звезд нашего телевидения». Умерла легенда советского ТВ Светлана Жильцова. Какой ее запомнили?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    На Солнце произошла мощнейшая вспышка

    Во Франции запаниковали из-за превращения в страну третьего мира

    Рютте заявил о готовности Зеленского заключить сделку с Россией

    Названы веские причины обратиться к онкологу

    Москвичам назвали срок окончания аномальных холодов

    Захарова высказалась о деле Эпштейна

    Москвичей предупредили о 30-градусных морозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok