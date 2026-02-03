На заявление Рютте о размещении войск НАТО на Украине ответили словами о первопричинах СВО

Депутат ГД Миронов: Рютте хочет затянуть конфликт с Россией руками украинцев

Депутат Госдумы Сергей Миронов обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в попытках затянуть конфликт с Россией руками украинцев после заявления о размещении иностранных войск на Украине. Слова российского парламентария приводит РИА Новости.

Миронов также указал на то, что в НАТО уже открыто признаются в том, что Украина — военный плацдарм против России. Продолжая отвечать на заявления Рютте, парламентарий также напомнил первопричины начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Помнит ли Рютте, что это стало одной из причин начала СВО? Конечно! Понимает ли, что Россия не пойдет на подписание мирного договора на таких лживых условиях? Наверняка. Тогда зачем все эти признания? Это не нам, а им мир не нужен. Значит, России придется добиваться его силой и на своих условиях», — обозначил депутат.

По мнению парламентария, на данный момент конфликт на Украине является для западных политиков источником заработка и власти. «Для них это неиссякаемый источник денег в виде многомиллиардных военных заказов. И власти, которая держится на страхе перед выдуманной "российской угрозой"», — пояснил Миронов.

Ранее Рютте объявил о размещении войск стран НАТО на Украине сразу после заключения мирного соглашения. По его словам, те страны — участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».