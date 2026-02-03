Реклама

16:14, 3 февраля 2026

Российские власти допустили новую помощь нефтяным компаниям

Вице-премьер РФ Новак заявил о возможности корректировки топливного демпфера
Платон Щукин
Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Минэнерго и Минфин России допускают возможность корректировки механизма топливного демпфера в ответ на просьбу нефтяных компаний о дополнительной поддержке. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике рассказал вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

Он предложил подождать момента, когда оба ведомства достигнут компромисса и выйдут в правительство с конкретным предложением, тогда можно будет говорить более конкретно.

Речь идет об обращении «Лукойла» с просьбой об изменении демпфера на фоне падения цен на российскую нефть и сокращения компенсаций из бюджета. В компании указывают, что ситуация с дисконтом складывается таким образом, что вскоре производители и вовсе перестанут получать средства, а напротив, вынуждены будут доплачивать в бюджет.

Демпферный механизм введен в России в 2018 году. Его принцип заключается в том, что если топливо внутри страны продается дешевле, чем при экспортных поставках, производители получают компенсации, а если дороже — передают сверхприбыль в бюджет.

Нефтяники предлагают установить на уровне 10-15 долларов за баррель лимит разницы между эталонным сортом Brent и основным российским экспортным сортом Urals. Источники СМИ утверждают, что Минфин выступает против инициативы, так как пострадает бюджет.

Однако зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подчеркнул, что дополнительные сборы с нефтяных компаний ставят под угрозу инвестиции, а это чревато стратегическими проблемами для страны. Отсутствие свободных денег неизбежно приведет к сокращению добычи после истощения текущих месторождений.

