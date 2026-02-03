Назван средний возраст онкозаболеваемости в России

Мудунов: В РФ средний возраст онкологического заболевания составляет 65 лет

В России средний возраст, в котором диагностируется рак, составляет 65 лет. Об этом сообщил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино», профессор РАН Али Мудунов, передает РИА Новости.

«Он [средний возраст онкозаболеваемости] сейчас составляет порядка 65 лет», — сообщил эксперт.

Мудунов отметил, что средний возраст заболевания раком за последние годы незначительно увеличился, приблизительно на год.

