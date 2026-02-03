Реклама

13:56, 3 февраля 2026Забота о себе

Назван средний возраст онкозаболеваемости в России

Мудунов: В РФ средний возраст онкологического заболевания составляет 65 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

В России средний возраст, в котором диагностируется рак, составляет 65 лет. Об этом сообщил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино», профессор РАН Али Мудунов, передает РИА Новости.

«Он [средний возраст онкозаболеваемости] сейчас составляет порядка 65 лет», — сообщил эксперт.

Мудунов отметил, что средний возраст заболевания раком за последние годы незначительно увеличился, приблизительно на год.

Ранее кардиолог Ирина Васильева заявила, что инфаркт может проявляться неочевидным симптомом, например, изжогой. По ее словам, сердце и пищевод — соседи по грудной клетке, и у них есть общие нервные сплетения. Из-за этого головной мозг может принимать симптомы заболеваний одного органа за проблемы с другим.

