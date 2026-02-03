Реклама

13:29, 3 февраля 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли неочевидный симптом инфаркта

Кардиолог Васильева: Инфаркт может проявляться изжогой
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что инфаркт может проявляться таким неочевидным симптомом, как изжога. Этот признак проблем с сердцем она раскрыла россиянам в Telegram-канале.

По словам Васильевой, сердце и пищевод являются соседями по грудной клетке и у них есть общие нервные сплетения. Из-за этого головной мозг симптомы заболевания одного органа иногда может принимать за проблемы с другим, пояснила она.

К примеру, человек зачастую списывает изжогу на гастроэзофагеальный рефлюкс, но так могут проявлять себя стенокардия и даже инфаркт, предупредила специалистка. «Существует так называемая абдоминальная форма инфаркта. В этом случае боль локализуется в верхней части живота, сопровождается тошнотой, рвотой, изжогой. Пациент упорно лечит отравление, теряя драгоценные минуты "золотого часа", когда мышцу сердца можно спасти», — написала Васильева.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков предупредил о неочевидных последствиях кариеса. Он утверждает, что проблемы с зубами являются причиной заболеваний сердца.

