Россиянам раскрыли неочевидный симптом инфаркта

Кардиолог Васильева: Инфаркт может проявляться изжогой

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что инфаркт может проявляться таким неочевидным симптомом, как изжога. Этот признак проблем с сердцем она раскрыла россиянам в Telegram-канале.

По словам Васильевой, сердце и пищевод являются соседями по грудной клетке и у них есть общие нервные сплетения. Из-за этого головной мозг симптомы заболевания одного органа иногда может принимать за проблемы с другим, пояснила она.

К примеру, человек зачастую списывает изжогу на гастроэзофагеальный рефлюкс, но так могут проявлять себя стенокардия и даже инфаркт, предупредила специалистка. «Существует так называемая абдоминальная форма инфаркта. В этом случае боль локализуется в верхней части живота, сопровождается тошнотой, рвотой, изжогой. Пациент упорно лечит отравление, теряя драгоценные минуты "золотого часа", когда мышцу сердца можно спасти», — написала Васильева.

