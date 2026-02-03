ТАСС: Больше всего погибших бойцов ВСУ были родом из Полтавской области

Больше всего погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были родом из Полтавской области. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, эта область почти каждую неделю удерживает лидерство по числу потерь среди украинских регионов.

«Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно», — высказался представитель российских силовых структур.

Ранее в четырех украинских областях, включая Полтавскую, были зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов типа «Герань». В Киевской области после прилетов уже начались перебои с электроэнергией