Бывший СССР
00:46, 3 февраля 2026Бывший СССР

Названа лидирующая по погибшим бойцам ВСУ область Украины

ТАСС: Больше всего погибших бойцов ВСУ были родом из Полтавской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Больше всего погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были родом из Полтавской области. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, эта область почти каждую неделю удерживает лидерство по числу потерь среди украинских регионов.

«Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно», — высказался представитель российских силовых структур.

Ранее в четырех украинских областях, включая Полтавскую, были зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов типа «Герань». В Киевской области после прилетов уже начались перебои с электроэнергией

