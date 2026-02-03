Названа причина нападения российской школьницы с ножом на сверстницу

В Кодинске семиклассница пришла в школу с ножом, чтобы разобраться с обидчиками

Ученица седьмого класса, которая напала с ножом на сверстницу в школе Кодинска (Красноярский край), хотела таким образом разобраться со своими обидчиками. Предварительную причину случившегося сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным ведомства, пострадавшая девочка училась с нападавшей в параллельном классе. Ей 14 лет.

О нападении семиклассницы стало известно во вторник, 3 февраля. Девочка пришла в школу № 4 с ножом и попыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники. Тогда школьница ранила одну из сверстниц — пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Подозреваемую задержали. С ней и ее семьей работают сотрудники полиции.

