Названа причина землетрясений вблизи Крыма

РИА Новости: Землетрясение у берегов Крыма произошло на месте разлома

Землетрясение у крымских берегов случилось из-за сейсмически активного района в Азовском море. Об этом рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета им. В.И. Вернадского Марина Бондарь, передает РИА Новости.

Как уточняется, сейсмическое событие с магнитудой до 4,8 произошло днем в понедельник в Азовском море. Оно было зафиксировано примерно в 80 километрах от Керчи.

На побережье ощущались толчки 4-5 баллов, говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что разрушений и пострадавших не было.

Данный район характеризуется вялотекущей сейсмичностью с невысокими энергетическими показателями. Зачастую, это около одного-двух землетрясений в год, а в 2025 году — ни одного. Бондарь добавила, что в апреле 1987 года в этом районе произошло около 25 землетрясений. Два из них имели интенсивность четыре балла и были достаточно ощутимы для местных жителей.

Ранее стало известно, что у берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,2. Угрозу цунами власти не объявляли.