Экономика
10:03, 18 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы два преимущества Китая на мировом рынке металлов

Доцент Прикладова: Роль Китая на мировом рынке редкоземов будет усиливаться
Кирилл Луцюк

Фото: David Gray / Reuters

Доминирование Китая на мировом рынке редкоземельных металлов заставляет другие страны искать способы снизить эту зависимость. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.

Он констатировал, что в настоящее время Китай оказался не только крупнейшей добывающей державой по ряду минералов. КНР доминирует в сегментах переработки и производства компонентов (магнитов, катодов, анодов, химических промежуточных продуктов). Это дает Пекину два преимущества: экономическое (цепочки добавленной стоимости) и политическое (возможность ограничения экспорта технологий/компонентов).

«Однако концентрация также делает Китай уязвимым к санкциям и диверсификации партнеров и стимулирует партнеров к созданию альтернатив (запасы, переработка, союзы). Последние годы показали — Китай может применять экспортные ограничения, и это заставляет другие страны ускорять собственные планы по диверсификации», — сказал Севостьянов.

В свою очередь, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова спрогнозировала, что роль КНР, как лидера на мировом рынке редкоземельных металлов, будет возрастать по мере развития высокотехнологичных отраслей, в которых применяются эти ресурсы. Одновременно с этим другие государства, не обладающие соответствующими запасами, станут все сильнее зависеть от Китая.

«Однако, во-первых, этот вопрос будет актуальным для стран с более высоким уровнем экономического развития, окажется которых будут формировать мировой спрос на редкоземельные металлы. Во-вторых, возможно установление взаимозависимости стран (например, за счет обладания технологиями), что создаст более сбалансированный расклад сил», — пояснила экономист.

По словам руководителя российского Минпромторга Антона Алиханова, в редкоземельных металлах нуждаются такие сегменты российской экономики, как энергетика, транспортное машиностроение и создание беспилотников.

    Обсудить
