Названы отрасли с высокой потребностью в редкоземельных металлах

Алиханов: В редкоземельных металлах нуждаются энергетика и беспилотники

В редкоземельных металлах нуждается сразу несколько сегментов российской экономики. Отрасли с высокой потребностью в таком сырье назвал глава Минпромторга Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, поставки редкоземельных металлов важны для энергетики, транспортного машиностроения и создания беспилотников.

«Мы планируем, что у нас все-таки закроется эта цепочка по производству лантана, церия, неодима, самария и ряда других металлов. Они крайне важны», — пояснил Алиханов.

В Минпромторге уже задумались о мерах защиты отечественного рынка редкоземельных металлов. В ведомстве отмечают, что рассмотрят в том числе возможность введения пошлин на этот вид товаров. Сейчас меры по защите рынка предпринимаются системно по широкому спектру номенклатуры промышленной продукции в зависимости от готовности промышленности РФ в полной мере обеспечить спрос на внутреннем рынке собственным производством.