Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 27 января 2026Экономика

Названы отрасли с высокой потребностью в редкоземельных металлах

Алиханов: В редкоземельных металлах нуждаются энергетика и беспилотники
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В редкоземельных металлах нуждается сразу несколько сегментов российской экономики. Отрасли с высокой потребностью в таком сырье назвал глава Минпромторга Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, поставки редкоземельных металлов важны для энергетики, транспортного машиностроения и создания беспилотников.

«Мы планируем, что у нас все-таки закроется эта цепочка по производству лантана, церия, неодима, самария и ряда других металлов. Они крайне важны», — пояснил Алиханов.

В Минпромторге уже задумались о мерах защиты отечественного рынка редкоземельных металлов. В ведомстве отмечают, что рассмотрят в том числе возможность введения пошлин на этот вид товаров. Сейчас меры по защите рынка предпринимаются системно по широкому спектру номенклатуры промышленной продукции в зависимости от готовности промышленности РФ в полной мере обеспечить спрос на внутреннем рынке собственным производством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Россиянин попался после изнасилования несовершеннолетней

    Бывший президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok