Экономика
05:45, 3 февраля 2026Экономика

Названы города с наибольшим подорожанием новостроек

РИА Новости: Цены на новостройки в крупных городах РФ в январе выросли на 0,7 %
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Цены на новостройки в крупнейших городах России в прошлом месяце в среднем подскочили на 0,7 процента — до 157,1 тысячи рублей за «квадрат». Об этом сообщает РИА Новости.

Впрочем, квадратный метр на рынке новостроек подешевел в 27 городах, а подорожал — в 40 городах. На прежнем уровне их стоимость осталась лишь в трех российских городах. Самое серьезное подорожание зафиксировали в Грозном (+16,2 процента), Симферополе (+10,1 процента), Нижнем Тагиле (+9,9 процента). Кроме того, сюда вошли Владикавказ (+8,4 процента), Барнаул (+6,6 процента), Белгород (+6 процентов).

Более слабый рост цен на новостройки заметили в Магнитогорске (+5,8 процента), Череповце (+4,8 процента), Московской области (+3,9 процента) и Калининграде (+3,9 процента). Самое большое падение стоимости отмечается в Кирове (–6,6 процента), Сочи (–5,7 процента), Уфе (–4,7 процента), Твери (–4 процента), Астрахани (–3,7 процента), Томске (–3,4 процента), Туле (–3,2 процента), Чите (–2,9 процента), Севастополе (–2,5 процента) и Рязани (–1,9 процента).

При этом прирост в Москве составил один процент — до 464,5 тысячи рублей за «квадрат», в Санкт-Петербурге – 2,1 процент, почти до 297 тысяч рублей.

Ранее в риелторской компании «Метриум» сообщили, что продажи новостроек бизнес-класса в российской столице выросли на 13 процентов. По данным аналитиков, всего за год было заключено 26,6 тысячи таких сделок, общая стоимость которых составила 725 миллиардов рублей.

