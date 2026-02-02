Россияне решили потратиться на один вид недвижимости

«Метриум»: Продажи новостроек бизнес-класса в Москве выросли на 13 %

По итогам 2025 года продажи новостроек бизнес-класса в старых границах Москвы выросли на 13 процентов год к году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные риелторской компании «Метриум».

Всего за год было заключено о 26,6 тысячи сделок, общая стоимость которых составила 725 миллиардов рублей. При этом средняя цена квадратного метра в этом сегменте достигла 533,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве втрое подорожали пентхаусы. В 2025 году средняя стоимость этого типа жилья выросла с 439 миллионов до 1,5 миллиарда рублей, а медианная цена квадратного метра составила 3,2 миллиона рублей.