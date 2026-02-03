Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:33, 3 февраля 2026Силовые структуры

Объятый пламенем взорванный автомобиль в Луганске показали на видео

Взорванный автомобиль в Луганске показали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Луганске неизвестные взорвали автомобиль в Степном квартале. Ролик в своем Telegram-канале публикует «Mash на Донбассе».

На кадрах видно, что ЧП произошло ночью, объятый пламенем автомобиль стоит на дороге, мимо проезжают другие легковушки. По предварительным данным, в момент подрыва в салоне находился человек, который был госпитализирован. Спецслужбы изучили место преступления, в настоящее время машину увезли.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 29-летнего иностранца, готовившего взрыв на объекте энергетики в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Что на это ответили в России?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Новак заявил об излишках бензина в России

    Служитель РПЦ высказался о продаже святой воды

    В Кремле высказались об ответе США на предложение Путина

    В стране Европы туристов обязали платить за бросание монет в фонтан

    В России отреагировали на информацию о плане военного ответа Украины, США и Европы

    Нолана раскритиковали за темнокожую актрису в «Одиссее»

    В Москве прошла самая холодная ночь с начала зимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok