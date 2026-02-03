Объятый пламенем взорванный автомобиль в Луганске показали на видео

Взорванный автомобиль в Луганске показали на видео

В Луганске неизвестные взорвали автомобиль в Степном квартале. Ролик в своем Telegram-канале публикует «Mash на Донбассе».

На кадрах видно, что ЧП произошло ночью, объятый пламенем автомобиль стоит на дороге, мимо проезжают другие легковушки. По предварительным данным, в момент подрыва в салоне находился человек, который был госпитализирован. Спецслужбы изучили место преступления, в настоящее время машину увезли.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 29-летнего иностранца, готовившего взрыв на объекте энергетики в Подмосковье.