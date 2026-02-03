Риттер: Обама сам вызвал провал переговоров с Россией по ядерным вооружениям

Обама сам вызвал провал переговоров с Россией по контролю над ядерными вооружениями, так как солгал о готовности сотрудничать в этой сфере. Об этом заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя заявление Обамы в соцсети Х.

В своей публикации бывший американский лидер заявил, что в случае бездействия Конгресса США истечет Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). По словам Обамы, отказ от продления договора «бессмысленно уничтожит» десятилетия дипломатической работы и вызовет новый виток гонки вооружений.

«Вы сами спровоцировали этот провал, солгав русским о своей готовности сотрудничать с ними в области противоракетной обороны», — отметил в ответ Риттер, добавив, что эта ложь преследует Обаму «до сих пор».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к новой реальности после истечения ДСНВ.

