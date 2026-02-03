Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:23, 3 февраля 2026Мир

Обаму пристыдили за слова о России

Риттер: Обама сам вызвал провал переговоров с Россией по ядерным вооружениям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Обама сам вызвал провал переговоров с Россией по контролю над ядерными вооружениями, так как солгал о готовности сотрудничать в этой сфере. Об этом заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя заявление Обамы в соцсети Х.

В своей публикации бывший американский лидер заявил, что в случае бездействия Конгресса США истечет Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). По словам Обамы, отказ от продления договора «бессмысленно уничтожит» десятилетия дипломатической работы и вызовет новый виток гонки вооружений.

«Вы сами спровоцировали этот провал, солгав русским о своей готовности сотрудничать с ними в области противоракетной обороны», — отметил в ответ Риттер, добавив, что эта ложь преследует Обаму «до сих пор».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к новой реальности после истечения ДСНВ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Перечислены самые мощные Android-смартфоны

    Боец СВО с тяжелым ранением не смог получить выплату из-за одного обстоятельства

    Обаму пристыдили за слова о России

    Российский военнослужащий раскрыл детали переброски сил в Курскую область за один день

    Готовивший диверсии в Подмосковье иностранец на видео объяснил свой мотив и задание

    СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok