Экономика
18:44, 3 февраля 2026Экономика

Перспективы укрепления доллара к рублю оценили

Аналитик Гриф: Курс доллара в феврале составит 75-80 рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Весомых предпосылок для резкого ослабления рубля к доллару в ближайшее время не предвидится. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Гриф, его слова приводит газета «Известия».

Поддержку рублю в начале года, отметил эксперт, оказало в том числе повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. Эта мера должна привлечь в федеральный бюджет порядка 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов. «Повышение НДС снижает давление на курс рубля», — констатировал Гриф.

Дополнительными факторами укрепления рубля к доллару в начале года послужили слабый импорт и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, добавил он. В сложившихся реалиях ожидать резкого ослабления российской валюты к американской не приходится. В феврале курс доллара, скорее всего, закрепится в районе 75-80 рублей, резюмировал Гриф.

Ряд экспертов считает нынешние котировки российской валюты излишне крепкими. Это обстоятельство, пояснял глава ВТБ Андрей Костин, наносит вред не только отечественным экспортерам, но и федбюджету, столкнувшемуся в 2025 году с резким ростом дефицита. При таком раскладе проблемные отрасли российской экономики не смогут рассчитывать на дополнительную господдержку, а экспортеры продолжат терять в выручке. Более оптимальным вариантом Костин назвал курс доллара в районе 90-100 рублей.

