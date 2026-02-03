Подросток катался на санях и провалился в водосточную трубу

В США 15-летний подросток провалился в трубу во время катания на санях

В штате Канзас, США, 15-летнего подростка вытащили из дренажной трубы, в которую тот провалился с головой. Об этом сообщает People.

Подросток вместе с другом катался на санях по заснеженному полю для гольфа. Во время очередного заезда он неожиданно исчез. Когда его нашел друг, оказалось, что он упал ногами вниз в водосточную трубу и застрял.

Прибывшие спасатели вытащили подростка за руки. Его доставили в больницу, но вскоре отпустили домой. Он не получил никаких травм.

На поле для гольфа было несколько отверстий для слива воды, однако все они были закрыты решетками. Подростку удалось попасть в единственную трубу, которая по неизвестным причинам была открыта.

Спасатели так и не поняли, как подросток пролез в узкое отверстие диаметром всего 30 сантиметров. Они также отметили, что своей жизнью тот обязан другу. «Если бы нам пришлось самим искать его, это было бы все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена», — объяснили спасатели.

Ранее сообщалось, что в городе Чандрапур, Индия, мужчина получил незначительные травмы, после того как под ним провалился асфальт. Инцидент попал на видео.

