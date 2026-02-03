Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:06, 3 февраля 2026Ценности

Популярная певица оголилась на ковровой дорожке «Грэмми»

Популярная певица Karol G в откровенном платье появилась на премии «Грэмми»
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Колумбийская певица Каролина Наварро, более известная как Karol G, в откровенном образе появилась на музыкальной премии «Грэмми 2026». Снимки с ковровой дорожки публикует Page Six.

Популярная исполнительница вышла в свет в кружевном платье бирюзового цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело.
Яркий образ из линейки бренда Paolo Sebastian знаменитость дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем в нюдовых оттенках.

Материалы по теме:
Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?
Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе.Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?
29 января 2026
Леди Гага в перьях, Хайди Клум в латексе и славянский стиль. Чем запомнилась красная дорожка «Грэмми-2026»?
Леди Гага в перьях, Хайди Клум в латексе и славянский стиль.Чем запомнилась красная дорожка «Грэмми-2026»?
1 февраля 2026

Помимо певицы, гостями музыкальной церемонии стали Кеша, Леди Гага, Джастин и Хейли Биберы, Чаппелл Роан, Майли Сайрус, Хайди Клум, Эддисон Рей и другие звезды индустрии.

Главную награду получил пуэрториканец Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио). Ему вручили премию «Лучший альбом» за релиз Debí Tirar Más Fotos. Приз «Запись года» достался Кендрику Ламару и SZA за совместный трек Luther, а «Песней года» назвали Wildflower Билли Айлиш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Милонов назвал неожиданную причину влияния Зеленского на западных политиков

    Трамп признался в обогащении США за счет Украины

    Женщинам рассказали о правильной интимной гигиене после секса

    Популярная певица оголилась на ковровой дорожке «Грэмми»

    Трамп анонсировал «хорошие новости» по Украине

    Трамп раскритиковал ООН из-за Украины

    В файлах Эпштейна нашли десятки тысяч порнографических съемок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok