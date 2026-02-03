Популярная певица оголилась на ковровой дорожке «Грэмми»

Популярная певица Karol G в откровенном платье появилась на премии «Грэмми»

Колумбийская певица Каролина Наварро, более известная как Karol G, в откровенном образе появилась на музыкальной премии «Грэмми 2026». Снимки с ковровой дорожки публикует Page Six.

Популярная исполнительница вышла в свет в кружевном платье бирюзового цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело.

Яркий образ из линейки бренда Paolo Sebastian знаменитость дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем в нюдовых оттенках.

Помимо певицы, гостями музыкальной церемонии стали Кеша, Леди Гага, Джастин и Хейли Биберы, Чаппелл Роан, Майли Сайрус, Хайди Клум, Эддисон Рей и другие звезды индустрии.

Главную награду получил пуэрториканец Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио). Ему вручили премию «Лучший альбом» за релиз Debí Tirar Más Fotos. Приз «Запись года» достался Кендрику Ламару и SZA за совместный трек Luther, а «Песней года» назвали Wildflower Билли Айлиш.