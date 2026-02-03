Посреди галереи московского ТЦ нашли мертвого мужчину

В торговом центре в Москве нашли мертвым уроженца Астраханской области

В Новой Москве в торговом центре (ТЦ) «Саларис» на Киевском шоссе нашли мертвого мужчину. Об этом пишет «МК» в Telegram.

Судя по прикрепленной к посту фотографии, человека без признаков жизни обнаружили посреди торговой галереи на первом этаже. Им оказался 30-летний уроженец Астраханской области.

Как выяснили журналисты, перед происшествием мужчину видели на втором этаже ТЦ, где он бегал по коридорам и что-то кричал. Предположительно, он покончил с собой, на что указывает характер травм.

