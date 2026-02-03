Реклама

Россия
16:58, 3 февраля 2026Россия

Посреди галереи московского ТЦ нашли мертвого мужчину

В торговом центре в Москве нашли мертвым уроженца Астраханской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Новой Москве в торговом центре (ТЦ) «Саларис» на Киевском шоссе нашли мертвого мужчину. Об этом пишет «МК» в Telegram.

Судя по прикрепленной к посту фотографии, человека без признаков жизни обнаружили посреди торговой галереи на первом этаже. Им оказался 30-летний уроженец Астраханской области.

Как выяснили журналисты, перед происшествием мужчину видели на втором этаже ТЦ, где он бегал по коридорам и что-то кричал. Предположительно, он покончил с собой, на что указывает характер травм.

Ранее в Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли 11-летнюю девочку, получившую несовместимые с жизнью травмы. Как выяснилось, утром 27 января она ушла в школу, а через некоторое время местные жители заметили у дома автомобиль реанимации и укрытое простыней тело. Позже на общем балконе здания обнаружили и предсмертную записку ребенка.

