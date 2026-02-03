Предсказано резкое снижение среднегодовой стоимости нефти

«Ведомости»: Аналитики ждут снижения годовой цены на нефть до $62,1 за баррель

Аналитики ожидают снижения средней цены на нефть эталонного сорта Brent в 2026 году еще на 10 процентов, до 62,1 доллара за баррель, говорится в обзоре консалтинговой компании Kept, на который ссылаются «Ведомости».

Такие уровни предсказаны на основе данных консенсус-прогноза порядка 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков, говорится в публикации.

В Kept напомнили, что в прошлом году средняя цена на нефть резко снизилась, упав до 69,1 доллара за баррель с 80,5 в 2024-м из-за существенного превышения предложения над спросом на мировом рынке, отмеченного на фоне того, что добыча выросла по разным оценкам на 2,9–3 миллиона баррелей в сутки, до 107,7–108,7 миллиона.

Как следует из материалов, рост показателя обеспечили такие страны, как США, Канада, Гайана, и в последние месяцы 2025-го добыча росла еще большими темпами, тогда как цена барреля Brent в декабре упала до минимальных с 2021 года 63 долларов.

Аналитики ожидают, что в 2026 году профицит на рынке нефти сохранится и, хотя темпы роста предложения будут замедляться, а спрос вырастет, увеличение запасов сырья продолжит оказывать давление на цену нефти.

Сейчас стоимость барреля Brent составляет около 66 долларов. Нефтяные цены снизились в начале недели примерно на пять процентов после заявлений представителей Ирана и США о готовности к переговорам.

