Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 3 февраля 2026Экономика

Предсказано резкое снижение среднегодовой стоимости нефти

«Ведомости»: Аналитики ждут снижения годовой цены на нефть до $62,1 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Stringer / Reuters

Аналитики ожидают снижения средней цены на нефть эталонного сорта Brent в 2026 году еще на 10 процентов, до 62,1 доллара за баррель, говорится в обзоре консалтинговой компании Kept, на который ссылаются «Ведомости».

Такие уровни предсказаны на основе данных консенсус-прогноза порядка 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков, говорится в публикации.

В Kept напомнили, что в прошлом году средняя цена на нефть резко снизилась, упав до 69,1 доллара за баррель с 80,5 в 2024-м из-за существенного превышения предложения над спросом на мировом рынке, отмеченного на фоне того, что добыча выросла по разным оценкам на 2,9–3 миллиона баррелей в сутки, до 107,7–108,7 миллиона.

Как следует из материалов, рост показателя обеспечили такие страны, как США, Канада, Гайана, и в последние месяцы 2025-го добыча росла еще большими темпами, тогда как цена барреля Brent в декабре упала до минимальных с 2021 года 63 долларов.

Аналитики ожидают, что в 2026 году профицит на рынке нефти сохранится и, хотя темпы роста предложения будут замедляться, а спрос вырастет, увеличение запасов сырья продолжит оказывать давление на цену нефти.

Сейчас стоимость барреля Brent составляет около 66 долларов. Нефтяные цены снизились в начале недели примерно на пять процентов после заявлений представителей Ирана и США о готовности к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыты детали iPhone 20

    В МИД заявили о готовности России к новой реальности

    Похититель 9-летнего мальчика отправился на свидание после расправы

    16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

    Девятиклассник напал на российскую школу

    Рост случаев проблем с потенцией среди молодежи объяснили

    Раскрыты подробности о семье похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok