Россия
21:35, 3 февраля 2026Россия

Приглашенную «работодателем» в Таиланд россиянку освободили из рабства в Мьянме

Посольство РФ: Россиянку Мадину Д. успешно освободили из рабства в Мьянме
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр видео: Telegram-канал Посольство России в Таиланде

Еще одну россиянку — Мадину Д, которая прибыла в Таиланд по «приглашению работодателя» и была насильственно вывезена в Мьянму, успешно освободили. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд.

В Посольстве рассказали, что в некоторых странах действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде. После «онлайн-собеседования» злоумышленники приглашают жертв в Бангкок, откуда вывозят в обход пунктов приграничного контроля.

В такую историю попала и Мадина. Благодаря совместным усилиям Посольства, таиландских и мьянманских полицейских, Министерства иностранных дел (МИД) Таиланда и Посольства Мьянмы в Бангкоке девушку удалось освободить. Сейчас она находится в миграционном центре в Мьявади. В ближайшее время девушка вернется на Родину.

Ранее юрист и переводчик Елена Фоминых предупредила россиян, которые хотят заработать в Таиланде, о риске попасть в рабство.

