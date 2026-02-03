Приглашенную «работодателем» в Таиланд россиянку освободили из рабства в Мьянме

Еще одну россиянку — Мадину Д, которая прибыла в Таиланд по «приглашению работодателя» и была насильственно вывезена в Мьянму, успешно освободили. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд.
В Посольстве рассказали, что в некоторых странах действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде. После «онлайн-собеседования» злоумышленники приглашают жертв в Бангкок, откуда вывозят в обход пунктов приграничного контроля.
В такую историю попала и Мадина. Благодаря совместным усилиям Посольства, таиландских и мьянманских полицейских, Министерства иностранных дел (МИД) Таиланда и Посольства Мьянмы в Бангкоке девушку удалось освободить. Сейчас она находится в миграционном центре в Мьявади. В ближайшее время девушка вернется на Родину.
Ранее юрист и переводчик Елена Фоминых предупредила россиян, которые хотят заработать в Таиланде, о риске попасть в рабство.