Силовые структуры
02:09, 3 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для убийцы девятилетнего мальчика

Убийце-педофилу может грозить пожизненное лишение свободы
Марина Совина
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Санкт-Петербургу расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения девятилетнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека». В случае вынесения судом обвинительного приговора осужденному по этой статье грозит лишение свободы на срок до двадцати лет, пожизненное заключение либо смертная казнь.

Вечером 2 февраля уроженец Луганской области Петр Жилкин, задержанный по подозрению в похищении пропавшего в Петербурге ребенка, признался в его убийстве. По его словам, девятилетний мальчик шантажировал взрослого и требовал полмиллиона рублей.

