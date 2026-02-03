Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:15, 3 февраля 2026Силовые структуры

Расправившийся с 9-летним мальчиком в Петербурге предлагал ему побыть с ним за деньги

Убийца 9-летнего мальчика в Петербурге предлагал побыть с ним за 5 тысяч рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Расправившийся с 9-летним мальчиком в Петербурге 38-летний Петр Жилкин предлагал ему побыть с ним за 5000 рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» в Telegram-канале.

По данным канала, Жилкин подъехал к гипермаркету, расположенному на Таллинском шоссе, увидел мальчика и заговорил с ним. Он попросил ребенка сесть в машину и пообещал что-нибудь купить. Потом, когда мальчик уже был в салоне, он предложил ему 5000 рублей за интим.

Как сообщает «Газета.ру», якобы сначала мальчик согласился, а потом стал угрожать, что обо всем расскажет, но если мужчина заплатит ему 500 тысяч рублей, то он будет молчать. После этого мужчина напал на ребенка и избил. Затем отвез его к пруду, привязал к железным трубам, обмотал скотчем и утопил.

Ранее сообщалось, что принимавшая участие в поисках похищенного девятилетнего мальчика в Ленобласти волонтер сообщила, что его руки и ноги были связаны скотчем и замотана вся голова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыты детали iPhone 20

    В МИД заявили о готовности России к новой реальности

    Похититель 9-летнего мальчика отправился на свидание после расправы

    16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

    Девятиклассник напал на российскую школу

    Рост случаев проблем с потенцией среди молодежи объяснили

    Раскрыты подробности о семье похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok