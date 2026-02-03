Рассказ о расправе над девятилетним мальчиком в Петербурге попал на видео

СК предъявил обвинение мужчине в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге

В Санкт-Петербурге 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в расправе над девятилетним мальчиком, которого он увез с парковки гипермаркета. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России и предоставили оперативное видео с обвиняемым.

На кадрах мужчина показывает следователям, как забрал ребенка в свою машину, ударил его в салоне, связал ему руки и ноги, а затем бросил в водоем.

С обвиняемым проведена проверка показаний на месте преступления. В суд направлено ходатайство о его аресте. Назначены молекулярно-генетическая, компьютерно-техническая и еще ряд судебных экспертиз.

Девятилетний мальчик из Петербурга пропал 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Павла Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. На допросе мужчина сознался в расправе над ребенком.