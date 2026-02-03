Россиян предостерегли от выбрасывания банковских карт

Аналитик Блисс: Мошенники могут воспользоваться данными с выброшенных карт

Выбрасывать неиспользуемые банковские карты не стоит, это может привести их владельцев к серьезным рискам. Об этом россиян предупредил замглавы по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс. Его слова приводит RT.

Данными с выброшенных банковских карт, пояснил аналитик, в итоге могут воспользоваться мошенники. На оборотной стороне пластика, отметил Блисс, выбиты все необходимые для списания денежных средств реквизиты. Речь идет, в частности, о номере карты, имени владельца и CVV-коде.

Для фишинга, добавил Блисс, злоумышленникам достаточно узнать номер карты и личные данные ее держателя. Чтобы избежать подобных рисков, владельцам пластика следует деактивировать и физически уничтожить его. Заблокировать карту, напомнил эксперт, можно через банк или мобильное приложение, а избавиться от нее нужно, разрезав чип и магнитную полосу, заключил аналитик.

Ранее ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин рекомендовал россиянам закрывать счет через банковское приложение, если в планах нет дальнейшего использования карты. Пластик же с истекшим сроком лучше разрезать ножницами, чтобы его данными не смогли воспользоваться финансовые злоумышленники.