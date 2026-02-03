Реклама

Забота о себе
17:38, 3 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о последствии монотонной работы

Психолог Никишина: Монотонная работа ухудшает продуктивность и концентрацию
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, доктор психологических наук Вера Никишина рассказала, к какому последствию может привести монотонная работа. Об этом она побеседовала с «Лентой.ру».

По словам Никишиной, когда человеку приходится выполнять исключительно неинтересную, но необходимую работу, у него возникает монотония — состояние, которое характеризуется снижением эмоционального отклика, ухудшением умственной работоспособности и потерей концентрации внимания.

«Выполняя однообразные действия, мы лишаемся эмоциональной "подпитки", которая поддерживает наше внимание и продуктивность. Особенно остро это проявляется при решении задач, требующих волевых усилий, — тех, что нам изначально неприятны», — заявила специалистка.

Чтобы избежать монотонии, Никишина посоветовала чередовать скучные задачи с теми, что вызывают у человека искренний интерес. Если же сделать так невозможно, сохранить концентрацию помогут регулярные физические упражнения, встроенные в рабочий процесс, заверила психолог.

Ранее психолог Сильвия Северино рассказала, как правильно начать день. По ее мнению, с утра полезно двигаться и ставить цели на день.

