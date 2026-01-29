Реклама

10:32, 29 января 2026Забота о себе

Названы пять полезных привычек для правильного начала дня

Психолог Северино рекомендовала ставить цели на день сразу после пробуждения
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Benzoix / Freepik

Чтобы правильно начинать день, необходимо выработать пять полезных привычек, заявила психолог Сильвия Северино. Их она назвала в разговоре с изданием 20minutos.

В первую очередь Северино рекомендовала приучить себя ставить цели на день сразу же после пробуждения. Перед подъемом с кровати следует запланировать небольшие, но реалистичные достижения, чтобы настроиться на позитив.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Также, продолжила специалистка, важно подвигаться хотя бы пять минут, поскольку тело находилось в состоянии покоя на протяжении нескольких часов. Легкая растяжка расслабит мышцы и подаст головному мозгу сигнал о необходимости начать функционировать в полном режиме. Помимо этого, важно выпить стакан воды, чтобы активизировать метаболизм, добавила Северино.

Другими двумя полезными привычками, по мнению психолога, являются отказ от гаджетов сразу после пробуждения, чтобы не начинать день со стресса и тревоги, и выделение небольшого количества времени для медитации, повторения позитивных утверждений, визуализацию целей или других занятий, положительно влияющих на когнитивное и психическое здоровье.

Ранее сомнолог Сью Пикок призвала спать не менее шести часов в сутки. В противном случае, утверждает она, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

