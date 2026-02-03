Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:01, 3 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян призвали менять один предмет гигиены после ОРВИ

Специалист по гигиене полости рта Шэньхан призвал менять зубные щетки после ОРВИ
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

После простуды или другой ОРВИ необходимо менять зубную щетку, заявил в разговоре с «Лентой.ру» менеджер продуктовой линейки зубных щеток TROUVER Ли Шэньхан. Он объяснил, что пренебрежение этим правилом может спровоцировать воспаление полости рта.

«После выздоровления основная угроза связана не с вирусом — к нему у организма уже сформированы антитела. Риск возникает в другой плоскости: иммунная система еще не полностью восстановилась, а значит даже обычная бактериальная микрофлора полости рта может становиться причиной воспалений», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, бактерии с поверхности одной щетки могут распространиться на другие хранящиеся рядом — даже если щетки не соприкасаются, бактерии легко передаются через брызги воды и пар.

«Ни промывание, ни сушка не позволяют полностью устранить бактерии с поверхности щетки, — предупредил Шэньхан. — Самым надежным профилактическим решением остается ее своевременная замена. Дополнительно следует промывать щетку под проточной водой после каждого использования, хранить ее вертикально в хорошо проветриваемом месте и избегать закрытых футляров, где создается благоприятная среда для размножения бактерий».

Ранее стоматолог Кирилл Поляков призвал вовремя лечить кариес. Он предупредил, что в противном случае могут появиться серьезные проблемы с сердцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В Британии раскрыли план Каллас против России

    Российский регион подвергся воздушной атаке

    СК подтвердил гибель похищенного 9-летнего мальчика в Ленобласти

    Россиян призвали менять один предмет гигиены после ОРВИ

    В России назвали условия возвращения западных компаний

    55-летняя женщина отрезала пенис возлюбленному

    В США назвали ключевого помощника России в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok