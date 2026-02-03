Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:15, 3 февраля 2026Путешествия

Россиянам назвали лучшие отели страны

Лучшими в России оказались отели в Иваново, Санкт-Петербурге и Туле
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: VTT Studio / Shutterstock / Fotodom

Российским путешественникам назвали лучшие отели страны. Ежегодный рейтинг «Островок! Guests’ Choice» за 2025 год представил сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.

Аналитики внесли в список более 3000 объектов из 385 городов России. Так, в число лучших вошли бутик-отель «Алхимист» в Иваново, апарт-отель Rodina Residences Vladivostok во Владивостоке, отель «Пестриков» в Смоленске, «Арарат Парк Хаятт» в Москве, петербургские отели «Лотте Отель», «Дворец Трезини», «Вилла Принца Ольденбургского», «Гельвеция», а также отель «Златинские Лавки» в Туле, «Лотте Отель» в Москве и другие.

«Критерии отбора победителей в 2025 году остались неизменными. Все объекты, вошедшие в рейтинг, соответствуют ряду ключевых показателей: высокий средний рейтинг гостей — не ниже 9 из 10, большое количество отзывов и прожитых бронирований, а также минимальное число проблемных ситуаций по итогам года», — указано в пресс-релизе, предоставленном «Ленте.ру» сервисом.

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге — она названа лучшей не только в Азии, но и во всем мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

    В России резко подорожала альтернатива сливочному маслу

    Ночной удар по Украине связали с приездом в Киев генсека НАТО Рютте

    Россиян предупредили об опасных языческих ритуалах

    Стало известно о смерти четырехлетней девочки в подмосковной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok