16:27, 3 февраля 2026Забота о себе

Россиянам подсказали два простых способа проверить здоровье сердца в домашних условиях

Онколог Ивашков: Абдоминальное ожирение повышает риск болезней сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom  

Онколог Владимир Ивашков заявил, что заболевания сердца являются главной причиной смертности как в России, так и во всем мире. На своем YouTube-канале он подсказал россиянам два простых способа проверить здоровье этого органа в домашних условиях.

Ивашков посоветовал выбрать одну неделю в году и измерять артериальное давление утром и вечером. Полученные показатели стоит записывать в блокнот или в заметки на телефоне. По словам доктора, результаты в этом случае будут намного точнее, чем при однократном измерении артериального давления в кабинете у врача.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

«Нормальным считается давление до 130 на 85. Если ваши домашние измерения регулярно показывают цифры выше, то это повод записаться к терапевту или кардиологу», — пояснил специалист. Кроме того, он призвал измерить окружность талии. Если данный показатель больше 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин, то у человека может быть абдоминальное ожирение, которое повышает риск развития болезней сердца, добавил Ивашков.

Ранее хирург Сергей Тарабарин рассказал о привычках, повышающих риск развития тромбоза. По его утверждению, алкогольные напитки делают кровь более густой.

