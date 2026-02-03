Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:04, 3 февраля 2026Путешествия

Россиянам предложили опасаться насекомых в одной стране Азии

Россиян предупредили об опасности шершней и сколопендр во Вьетнаме
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Россиянам предложили опасаться насекомых во Вьетнаме. Рекомендации соотечественникам дали представители российского посольства в Ханое в беседе с РИА Новости.

Так, туристов из РФ предупредили об опасности шершней, сколопендр и жуков-томкатов. «Контакт с ними чреват болезненными ожогами кожных покровов или отравлением токсичными веществами. Следует помнить, что местные комары могут быть переносчиками тропической лихорадки Денге и малярии», — заявили в ведомстве. Также путешественникам напомнили об обитающих в водах популярной страны Азии медузах. Также в городах и курортах Вьетнама часто можно встретить ядовитых змей, добавили дипломаты.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025
Куда поехать в марте 2026 года? Отдых в России, за границей, в горах и на море
Куда поехать в марте 2026 года?Отдых в России, за границей, в горах и на море
15 января 2026

При контакте с медузой россиянам рекомендовали протереть место укуса уксусным раствором, при контакте со сколопендрой или жуком-томкратом — промыть поврежденный участок кожи смесью мыла с водой, наложить стерильную повязку с антибактериальной мазью или обработать антисептиком. В случае встречи с шершнем важно удалить яд из раны, продезинфицировать ее и принять антигистаминный препарат.

В посольстве отметили, что жалоб от соотечественников на вред насекомых или атаку опасных животных не поступало. Также в ведомстве напомнили о важности оформления расширенной медицинской страховки перед поездкой.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой, который почти год жил во Вьетнаме, предостерег соотечественников от нескольких опасностей в этой стране Азии. В частности, автор публикации предупредил туристов, что во Вьетнаме каждый год более 90 тысяч человек заболевают лихорадкой денге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия высказалась о телефонном разговоре с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Спрятавший школьницу в подвале 29 лет назад россиянин пойдет под суд

    В России резко вырос спрос на машины ушедшего с рынка бренда

    Раскрыты детали ночного ответного удара России по объектам Украины

    Россиянку изнасиловали в наркологическом диспансере

    Гашек ответил на призыв главы ФИФА вернуть Россию на турниры

    Джиган рассказал о драке с фотографом за кулисами премии

    Синоптик опроверг информацию о снегопаде до конца февраля в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok