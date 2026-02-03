Россиянам предложили опасаться насекомых в одной стране Азии

Россиян предупредили об опасности шершней и сколопендр во Вьетнаме

Россиянам предложили опасаться насекомых во Вьетнаме. Рекомендации соотечественникам дали представители российского посольства в Ханое в беседе с РИА Новости.

Так, туристов из РФ предупредили об опасности шершней, сколопендр и жуков-томкатов. «Контакт с ними чреват болезненными ожогами кожных покровов или отравлением токсичными веществами. Следует помнить, что местные комары могут быть переносчиками тропической лихорадки Денге и малярии», — заявили в ведомстве. Также путешественникам напомнили об обитающих в водах популярной страны Азии медузах. Также в городах и курортах Вьетнама часто можно встретить ядовитых змей, добавили дипломаты.

При контакте с медузой россиянам рекомендовали протереть место укуса уксусным раствором, при контакте со сколопендрой или жуком-томкратом — промыть поврежденный участок кожи смесью мыла с водой, наложить стерильную повязку с антибактериальной мазью или обработать антисептиком. В случае встречи с шершнем важно удалить яд из раны, продезинфицировать ее и принять антигистаминный препарат.

В посольстве отметили, что жалоб от соотечественников на вред насекомых или атаку опасных животных не поступало. Также в ведомстве напомнили о важности оформления расширенной медицинской страховки перед поездкой.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой, который почти год жил во Вьетнаме, предостерег соотечественников от нескольких опасностей в этой стране Азии. В частности, автор публикации предупредил туристов, что во Вьетнаме каждый год более 90 тысяч человек заболевают лихорадкой денге.