Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:07, 3 февраля 2026Забота о себе

Россияне поделились способами пережить морозы

Россияне назвали теплую одежду и имбирь с медом способами пережить морозы
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Более половины россиян не замечают существенных изменений в самочувствии во время сильных морозов по сравнению с другими сезонами в году, но 41 процент все же признали, что зимой чувствуют себя хуже. Об этом «Ленте.ру» стало известно из исследования «Одноклассников», Погода Mail и Здоровье Mail.

Наиболее популярным способом поддержания хорошего самочувствия в холода остается теплая одежда и обувь, рассказали опрошенные. Почти половина его участников для укрепления организма используют народные средства: имбирь, мед, травяные чаи. Многие стараются высыпаться и полноценно отдыхать, а также поддерживают иммунитет прогулками на свежем воздухе.

Большинство россиян также сообщили, что не меняют рацион зимой, но ряд других увеличивают долю калорийной пищи и горячих напитков, а также корректируют питание, так как больше времени проводят дома.

В то же время около 70 процентов граждан считают, что в рацион необходимо включать больше традиционных сезонных продуктов — квашеной капусты, солений, замороженных ягод.

Ранее врач-терапевт Татьяна Залетова рассказала, какие напитки идеально подходят для прогулок в мороз. В первую очередь она посоветовала брать на зимнюю прогулку напитки с добавлением имбиря, который обладает согревающими свойствами, а также клюквенный или облепиховый морс. Залетова объяснила, что эти ягоды богаты витамином С, который поддерживает иммунитет в сезон простудных заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Что на это ответили в России?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Новак заявил об излишках бензина в России

    Служитель РПЦ высказался о продаже святой воды

    В Кремле высказались об ответе США на предложение Путина

    В стране Европы туристов обязали платить за бросание монет в фонтан

    В России отреагировали на информацию о плане военного ответа Украины, США и Европы

    Нолана раскритиковали за темнокожую актрису в «Одиссее»

    В Москве прошла самая холодная ночь с начала зимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok