Россияне поделились способами пережить морозы

Россияне назвали теплую одежду и имбирь с медом способами пережить морозы

Более половины россиян не замечают существенных изменений в самочувствии во время сильных морозов по сравнению с другими сезонами в году, но 41 процент все же признали, что зимой чувствуют себя хуже. Об этом «Ленте.ру» стало известно из исследования «Одноклассников», Погода Mail и Здоровье Mail.

Наиболее популярным способом поддержания хорошего самочувствия в холода остается теплая одежда и обувь, рассказали опрошенные. Почти половина его участников для укрепления организма используют народные средства: имбирь, мед, травяные чаи. Многие стараются высыпаться и полноценно отдыхать, а также поддерживают иммунитет прогулками на свежем воздухе.

Большинство россиян также сообщили, что не меняют рацион зимой, но ряд других увеличивают долю калорийной пищи и горячих напитков, а также корректируют питание, так как больше времени проводят дома.

В то же время около 70 процентов граждан считают, что в рацион необходимо включать больше традиционных сезонных продуктов — квашеной капусты, солений, замороженных ягод.

Ранее врач-терапевт Татьяна Залетова рассказала, какие напитки идеально подходят для прогулок в мороз. В первую очередь она посоветовала брать на зимнюю прогулку напитки с добавлением имбиря, который обладает согревающими свойствами, а также клюквенный или облепиховый морс. Залетова объяснила, что эти ягоды богаты витамином С, который поддерживает иммунитет в сезон простудных заболеваний.