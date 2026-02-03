Российский Су-35 сравнили с французским Rafale

NI: Истребитель Су-35С превосходит Rafale по дальности обнаружения целей

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С превосходит французский Dassault Rafale по дальности обнаружения целей. Возможности самолетов сравнили в публикации The National Interest (NI).

По словам автора, оба самолета являются вершинами своих концепций развития. При этом французские и российские конструкторы сделали упор на разных характеристиках. Rafale — это многофункциональный истребитель, который оптимизировали для выполнения задач в составе единой сети. Успех его применения во многом зависит от поддержки наземных радаров.

Создатели Су-35С сделали упор на летных характеристиках, которые превратили самолет в эффективную платформу для обеспечения превосходства в воздухе. «Оснащенный мощными двигателями с изменяемым вектором тяги Су-35 имеет большой радар и большую дальность действия ракет. Аэродинамические характеристики являются исключительными, а расход топлива и полезная нагрузка — высокими», — отметили в публикации.

Автор предположил, что ни один из самолетов не гарантирует решающего превосходства над конкурентом. Исход гипотетической дуэли зависит от множества факторов, включая мастерство пилота.

В декабре издание NI писало, что российские Су-30СМ и Су-35С остаются единственными истребителями четвертого поколения, оснащенными двигателями с управляемым вектором тяги.