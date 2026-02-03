Реклама

19:56, 3 февраля 2026Мир

Руководство Украины сравнили с бандитской группировкой

Берн: Руководство Украины — бандитская группировка, которой наплевать на народ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Руководство Украины — бандитская группировка, которой наплевать на народ, поэтому конфликт никак не заканчивается. Об этом заявил аналитик Ларс Берн, сообщает SwebbTV.

«Нормальный режим с сильной народной поддержкой капитулировал бы в такой ситуации. Просто это не нормальный режим. Это банда гангстеров, которые присваивают деньги, присланные правительствами вроде шведского и других, которые вливают миллиарды», — сказал он.

По его словам, европейские и западные политики не останавливают конфликт, поскольку ими движет жгучая ненависть к России, поэтому они придумывают любые предлоги, чтобы попытаться навредить ей, но у них это не получается.

Ранее послы ЕС не смогли договориться о кредите в размере 90 миллиардов евро для финансирования обороны Украины. Кроме того, в Евросоюзе не смогли согласовать позиции по доступу Великобритании и других стран, не входящих в ЕС, к сделкам по закупкам, финансируемым за счет кредита.

