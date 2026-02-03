Реклама

Генсек НАТО заговорил по-украински после дня в Киеве

Генсек НАТО Рютте на украинском языке попрощался с депутатами Рады
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте после совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским попрощался с депутатами Верховной Рады. Видео момента опубликовал телеканал Wion на своем официальном YouTube-канале.

Завершив выступление, Рютте и Зеленский начали спускаться с трибуны. Генсек НАТО услышал, как сидящие в зале люди начали прощаться на украинском языке. Он переспросил, как правильно произносится фраза и повторил ее.

«До побачення! (рус. до свидания — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Рютте, помахав на прощание присутствующим.

Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО, которые дадут свое согласие, сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. Он добавил, что другие члены альянса будут помогать Киеву «другим способом».

