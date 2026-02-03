Реклама

Россия
17:22, 3 февраля 2026

Слова о войсках НАТО на Украине назвали поводом для расширения противостояния с Россией

Сенатор Перминов: Запад ищет повод для расширения противостояния с Россией
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Запад ищет повод для расширения противостояния с Россией. Такое мнение высказал сенатор Сергей Перминов после заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о размещении иностранных войск на Украине, его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, что наша страна работает над решением сложного вопроса создания нового контура мировой безопасности, а бессмысленные в своем упорстве политики от Европы ищут повод для расширения пятна противостояния с Россией, находясь в иллюзии собственного величия», — обозначил российский политик.

Перминов назвал любые иностранные военные легионы на территории Украины прямой военной интервенцией и законными целями для российских военных.

Ранее Рютте заявил о том, что войска стран НАТО сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. Он также объявил, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».

