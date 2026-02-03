Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 3 февраля 2026Россия

В России ответили на заявление генсека НАТО о размещении иностранных войск на Украине

Слуцкий обвинил генсека НАТО Рютте в попытках сорвать переговоры по Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в попытках сорвать переговоры после заявления о размещении иностранных войск на Украине. Слова российского парламентария приводит РИА Новости.

«Заявления Рютте о размещении иностранных военных контингентов на Украине якобы сразу после подписания мирного соглашения откровенная провокация на срыв переговорного процесса», — обозначил Слуцкий.

Депутат также назвал размещение войск западных стран на Украине созданием условий для конфликта России и НАТО, предупредив, что любые иностранные легионы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине будут законными целями для Российской армии.

«Россия не раз говорила, что будет воспринимать западные вооруженные силы на украинской территории как военную интервенцию, создающую угрозу безопасности и национальным интересам России», — заключил он.

Ранее Рютте заявил о том, что войска стран НАТО сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. По его словам, те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    В России предложили восстановить смертную казнь

    Посреди галереи московского ТЦ нашли мертвого мужчину

    Зеленский рассказал о визите генсека НАТО в момент самого масштабного удара ВС России

    Отцу-одиночке из российского города грозит до 10 лет за издевательства над детьми

    Проблемы РЖД с доставкой грузов объяснили

    Российский стилист предрек популярность перьям

    Первый спектакль Ефремова после УДО отложили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok