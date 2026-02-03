В России ответили на заявление генсека НАТО о размещении иностранных войск на Украине

Слуцкий обвинил генсека НАТО Рютте в попытках сорвать переговоры по Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в попытках сорвать переговоры после заявления о размещении иностранных войск на Украине. Слова российского парламентария приводит РИА Новости.

«Заявления Рютте о размещении иностранных военных контингентов на Украине якобы сразу после подписания мирного соглашения откровенная провокация на срыв переговорного процесса», — обозначил Слуцкий.

Депутат также назвал размещение войск западных стран на Украине созданием условий для конфликта России и НАТО, предупредив, что любые иностранные легионы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине будут законными целями для Российской армии.

«Россия не раз говорила, что будет воспринимать западные вооруженные силы на украинской территории как военную интервенцию, создающую угрозу безопасности и национальным интересам России», — заключил он.

Ранее Рютте заявил о том, что войска стран НАТО сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. По его словам, те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».