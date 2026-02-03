Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:58, 3 февраля 2026Экономика

На российском курорте сход селя парализовал движение транспорта

На курорте «Роза Хутор» сход селя парализовал движение транспорта
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

На горном курорте «Роза Хутор» произошел сход селя. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Сель сошел в районе конечной остановки на курорте «Роза Хутор» в Адлерском районе Сочи после обильных осадков. Грязекаменный поток перекрыл проезжую часть, парализовав движение по автодороге. Транспортные потоки перенаправляют по другим маршрутам.

Еще один селевой поток сошел в жилищном комплексе «Министерские озера» в Сочи. По словам местных жителей, оползень на улице Тепличной сходит уже третий раз с начала этого года. Грязевые потоки заливают дорожное полотно, образуя в городе десятикилометровые пробки. Общественный же транспорт из-за оползня начинает ходить с перерывами в полтора часа.

Однако проблемы с транспортом, даже учитывая население более чем в десять тысяч человек, — лишь неудобство. Районным зданиям из-за оползня грозит обрушение: ввиду размытия склона сель может сойти на жилые дома и гимназию. Под угрозой находится и детский сад, который размещен на первом этаже одного из домов. Реакция администрации на жалобы походила на фикцию: чиновники приезжали на место происшествия, снимали последствия оползня на видео и размещали его в соцсетях, но больше ничего не сделали. Сочинцы требуют объявить в районе режим повышенной готовности.

Ранее из-за прорыва трубы канализации сель сошел в другом российском городе, Красноярске. Грязевой поток накрыл жилой дом. В случившемся коммунальщики винят хозяина пострадавшего коттеджа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о серьезных повреждениях после ракетного удара ВСУ по российскому городу

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Мощное уничтожение пехоты и техники ВСУ в Днепропетровской области сняли на видео

    В НАТО начали планировать операцию в Гренландии

    Королеву Камиллу заметили с бывшим мужем

    Сафонову предрекли статус первого номера ПСЖ

    Любителей кофе предупредили о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг

    Чистка снега с машины закончилась для россиянки изнасилованием

    США сбили иранский дрон около авианосца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok