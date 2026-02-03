На российском курорте сход селя парализовал движение транспорта

На курорте «Роза Хутор» сход селя парализовал движение транспорта

На горном курорте «Роза Хутор» произошел сход селя. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Сель сошел в районе конечной остановки на курорте «Роза Хутор» в Адлерском районе Сочи после обильных осадков. Грязекаменный поток перекрыл проезжую часть, парализовав движение по автодороге. Транспортные потоки перенаправляют по другим маршрутам.

Еще один селевой поток сошел в жилищном комплексе «Министерские озера» в Сочи. По словам местных жителей, оползень на улице Тепличной сходит уже третий раз с начала этого года. Грязевые потоки заливают дорожное полотно, образуя в городе десятикилометровые пробки. Общественный же транспорт из-за оползня начинает ходить с перерывами в полтора часа.

Однако проблемы с транспортом, даже учитывая население более чем в десять тысяч человек, — лишь неудобство. Районным зданиям из-за оползня грозит обрушение: ввиду размытия склона сель может сойти на жилые дома и гимназию. Под угрозой находится и детский сад, который размещен на первом этаже одного из домов. Реакция администрации на жалобы походила на фикцию: чиновники приезжали на место происшествия, снимали последствия оползня на видео и размещали его в соцсетях, но больше ничего не сделали. Сочинцы требуют объявить в районе режим повышенной готовности.

Ранее из-за прорыва трубы канализации сель сошел в другом российском городе, Красноярске. Грязевой поток накрыл жилой дом. В случившемся коммунальщики винят хозяина пострадавшего коттеджа.