Стало известно о присоединении колумбийцев к спецбригаде ВСУ

РИА Новости: Больше 30 наемников из Колумбии присоединятся к ВСУ в феврале

Более 30 колумбийских наемников вступят в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в феврале. Речь идет о присоединении к «Специальной латинской бригаде», сообщает РИА Новости.

Приобщение бойцов из Колумбии к войскам ВСУ было запланировано, однако ранее конгресс латиноамериканской страны утвердил законопроект о присоединении к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.

Так, перуанский вербовщик бригады проболтался о том, что более трех десятков наемников пополнят ряды ВСУ уже в первой половине февраля, подчеркнув, что чем больше группа, тем быстрее организуется процедура ее отправки на Украину.

Предвыездной сбор данной группы колумбийских наемников должен был произойти на 1 февраля, узнали журналисты.

Ранее колумбийский наемник пожаловался на оскорбительное поведение в украинской армии. По его словам, его товарищам озвучивают нелицеприятные слова. «Говорят всякие гадости вроде "заткнись, слабак", "трус" и тому подобное, а мы должны постоянно отчитываться, иначе нам не пришлют еду и воду», — рассказал попавший в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос.