Экономика
15:18, 3 февраля 2026Экономика

Трампа обвинили в кризисе американской промышленности

WSJ: Пошлины Трампа привели США к проблемам в промышленности и увольнениям
Дмитрий Воронин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Введенные в США пошлины на импорт, хотя и способны в будущем повысить конкурентоспособность американских производителей, пока привели к кризису в промышленности, выразившемуся в росте издержек, конкуренции за сырье и увольнениях сотрудников. К выводам о виновности Белого дома в сложившейся ситуации пришел корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Дэвид Уберти.

«Производственный бум, обещанный президентом Трампом как предвестник золотого века для Америки, идет вспять», — отмечает автор материала, отмечая, что сейчас в промышленности работает «меньше американцев, чем когда-либо с момента окончания пандемии», и занятость в ней сократилась с 2023 года на 200 тысяч человек.

В качестве примера журналист привел металлургическую компанию Insteel Industries, которая из-за нехватки американского металла вынуждена закупать его за рубежом, тратясь на введенные Вашингтоном тарифы. При этом в компании отметили, что в ее ассортименте крайне мало товаров, производству которых пошлины пошли бы на пользу.

Трамп на фоне этого по-прежнему уверен в успешности проводимой экономической политики. Комментируя свой уровень поддержки, который он считает максимальным, глава государства предположил, что, судя по всему, американцам «нравится сильная и могущественная страна», имеющая, по его словам, лучшую экономику за всю историю.

