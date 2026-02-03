Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге прокомментировал преступление

В Петербурге суд арестовал убийцу 9-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге суд арестовал 38-летнего мужчину за расправу над девятилетним мальчиком, которого он увез с парковки гипермаркета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина пробудет под стражей до 31 марта. Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

Во время заседания обвиняемый прокомментировал преступление. «Раздули воздух из ничего, блин», — сказал он. Этот момент попал на видео, которым делится Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, что мужчина прячет лицо в капюшон. Он также заявил, что его близких «травят» из-за его преступления.

Девятилетний мальчик из Петербурга пропал 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Павла Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. На допросе мужчина сознался в расправе над ребенком. Рассказ Жилкина о расправе попал на видео.