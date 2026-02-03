Ученые начали разрабатывать метод лечения рака без химиотерапии

Глава РАН Красников: Ученые из РФ работают над лечением рака без химиотерапии

Российские ученые начали работу над методом лечения онкологических заболеваний без применения химиотерапии. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас заметен большой прогресс в области лечения раковых болезней. Среди прочего, выявлены подходы, позволяющие более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии, отметил Красников. По словам руководителя РАН, подобных прорывных лекарств и разработок сейчас очень много.

«Это и российский препарат для лечения болезни Бехтерева, созданный на основе уникального подхода, позволяющего создавать препараты для лечения аутоиммунных заболеваний», — объяснил глава академии.

Прогресс, достигаемый в области медицины, позволяет увеличивать продолжительность жизни, а также вести людям вести активный образ жизни в более возрастном периоде, добавил Красников.

Ранее ученые нашли неочевидный фактор роста развития рака. Как оказалось, наибольший риск его возникновения оказался у людей с длительным ожирением.