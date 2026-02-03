Удар «Гераней» по объекту энергетики сняли на видео

Реклама

Удар «Гераней» по объекту энергетики в Лозовой сняли на видео
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» по объекту энергетики в населенном пункте Лозовая Харьковской области сняли на видео. Запись опубликовал военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео запечатлены яркие вспышки и пожар после попадания. Автор записи отметил, что по объекту было два прилета подряд.

Ранее на видео попал удар трехтонной авиабомбы по опорному пункту Вооруженных сил Украины. Цель Воздушно-космических сил России располагалась в Ковшаровке Харьковской области.

