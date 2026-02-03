Реклама

Умер основатель Three Dog Night Чак Негрон

Основатель рок‑группы Three Dog Night Чак Негрон ушел из жизни в возрасте 83 лет
Ольга Коровина

Фото: @chucknegron

Один из основателей легендарной американской группы Three Dog Night Чак Негрон ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Variety.

По информации источника, артист скончался 2 февраля в собственном доме в Калифорнии, в кругу семьи. Причина ухода из жизни не уточняется. Известно, что в последние месяцы Негрон испытывал проблемы с сердцем. Ранее он также страдал от хронической обструктивной болезни легких. Из-за этого заболевания, чтобы выступать на сцене, музыкант использовал специальную кислородную систему, которую скрывал под видом гитарного кабеля.

Группа Three Dog Night известна своими хитами Joy To The World (Jeremiah Was a Bullfrog), One (Is the Loneliest Number), Old Fashioned Love Song и Easy To Be Hard. Согласно данным Dunhill Records, в 1970-1975 годах коллектив продал более 40 миллионов альбомов по всему миру.

