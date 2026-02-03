Реклама

Экономика
11:08, 3 февраля 2026Экономика

Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

Forbes: Кредитный рейтинг у россиян в возрасте до 25 лет упал из-за просрочек
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2025 года средний кредитный рейтинг россиян в возрасте до 25 лет снизился на 37 пунктов, до 612 баллов. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пишет Forbes.

Для всех российских заемщиков этого показатель опустился всего на два пункта, до 707 баллов. Для конкретного рейтинг клиента влияет на условия кредитования, величину одобренного кредита, вероятность одобрения, срок и полную стоимость займа.

Директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов назвал падение кредитного рейтинга молодежи довольно существенным, хотя и ожидаемым. По его мнению, основной причиной динамики стал недостаток финансовой грамотности у молодых людей. Они слишком часто допускают просрочки, что снижает цифры.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что платежная дисциплина у молодых россиян в среднем хуже, чем у других возрастных групп. В то же время в банке подчеркнули, что у этой категории растет тренд по отказу от использования кредитных продуктов, что влияет на общую ситуацию. В свою очередь, руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин полагает, что заниженный средний кредитный рейтинг молодежи свидетельствует о низком показателе ее финансовых возможностей.

Ранее сообщалось, что в соответствии с формальными критериями в России после кризиса «плохих долгов» начался банковский кризис, хотя оба они проходят в умеренной форме.

