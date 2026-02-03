Реклама

07:36, 3 февраля 2026Интернет и СМИ

В Европе рассказали о нестандартном шаге ЕС ради Украины

Христофору: ЕС хочет отвлечь Трампа от операции против Ирана ради Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valerio Rosati / IMAGO / Zoonar.com / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) хочет отвлечь президента США Дональда Трампа от атаки на Иран ради Украины. О нестандартном шаге Брюсселя рассказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Европа делает ровно то, что от нее ждет Киев. То есть пытается привлечь Трампа, чтобы отвлечь от Ирана. И пока это у нее получается так себе. И, конечно, готовит новые санкции. У нас ведь есть что ввести?», — сказал он.

По его словам, ЕС отчаянно пытается отвлечь внимание главы Белого дома, предлагая различные идеи против России: от использования российских активов до перекрытия Балтийского моря.

Ранее Трамп пообещал «хорошие новости» в переговорах об урегулировании украинского конфликта. «Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые это говорю», — сообщил он.

    Обсудить
