Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:02, 3 февраля 2026Мир

В файлах Эпштейна нашли десятки тысяч порнографических съемок

Sky News нашел в файлах Эпштейна десятки тысяч порнографических съемок
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Британские журналисты увидели в документах по делу скандально известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна десятки тысяч съемок порнографического содержания с участием обнаженных женщин. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что некоторые из роликов были сделаны самим Эпштейном. В найденных видео обнаженные женщины танцуют, позируют и убираются. Часть откровенных съемок были сделаны на острове покойного финансиста в Литл-Сент-Джеймсе, что в Карибском море.

В файлах Эпштейна также нашли большое число видео, которые могли быть загружены, предположительно, с коммерческих порносайтов.

Ранее президент США Дональд Трамп открестился от Эпштейна и его острова. По словам главы Белого дома, его он никогда не посещал. В своем заявлении американский лидер упрекнул оппонентов-демократов за то, что они как раз были замечены на «печально известном острове».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Милонов назвал неожиданную причину влияния Зеленского на западных политиков

    Трамп признался в обогащении США за счет Украины

    Женщинам рассказали о правильной интимной гигиене после секса

    Популярная певица оголилась на ковровой дорожке «Грэмми»

    Трамп анонсировал «хорошие новости» по Украине

    Трамп раскритиковал ООН из-за Украины

    В файлах Эпштейна нашли десятки тысяч порнографических съемок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok