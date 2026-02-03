В файлах Эпштейна нашли десятки тысяч порнографических съемок

Sky News нашел в файлах Эпштейна десятки тысяч порнографических съемок

Британские журналисты увидели в документах по делу скандально известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна десятки тысяч съемок порнографического содержания с участием обнаженных женщин. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что некоторые из роликов были сделаны самим Эпштейном. В найденных видео обнаженные женщины танцуют, позируют и убираются. Часть откровенных съемок были сделаны на острове покойного финансиста в Литл-Сент-Джеймсе, что в Карибском море.

В файлах Эпштейна также нашли большое число видео, которые могли быть загружены, предположительно, с коммерческих порносайтов.

Ранее президент США Дональд Трамп открестился от Эпштейна и его острова. По словам главы Белого дома, его он никогда не посещал. В своем заявлении американский лидер упрекнул оппонентов-демократов за то, что они как раз были замечены на «печально известном острове».