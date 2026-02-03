Реклама

В Германии задержали подозреваемых в поставках для российского ВПК

Прокуратура ФРГ задержала пятерых подозреваемых в поставках для российского ВПК
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Matthias Roehe / Shutterstock / Fotodom

Федеральная прокуратура Германии задержала пятерых мужчин, которых подозревают в нарушении санкций Европейского союза (ЕС) против России путем якобы поставок для российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает Washington Post (WP).

Подозреваемые были задержаны в городе Любек и соседнем районе. Они, предположительно, руководили сложной экспортной сетью, через которую в Россию было отправлено 16 тысяч грузов в обход санкций.

По данным прокуратуры, мужчины причастны к экспорту промышленных товаров на сумму более 30 миллионов долларов заказчикам, в число которых якобы входили «как минимум 24 российских производителя оружия».

Немецкие власти провели рейды по всей стране, в том числе, во Франкфурте, Нюрнберге и двух районах на севере Германии.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз планирует завершить принятие 20-го пакета санкций против России в феврале 2026 года. ЕС также собирается предоставить кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансирование обороны и государственных функций страны на ближайшие два года.

