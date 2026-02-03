Реклама

Россия
17:59, 3 февраля 2026Россия

В Госдуме назвали идущего путем Зеленского президента

Депутат Госдумы Аршинова: Президент Молдавии Санду проходит путь Зеленского
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, один в один проходит путь Владимира Зеленского — «от оголтелой русофобии и фашизации общества до прямого конфликта с Россией». Об этом заявила депутат Госдумы Алена Аршинова в беседе с ТАСС.

По ее мнению, благодаря этой номинации «кровавому оскалу европейской демократии» пытаются придать цивилизованности. «Так было с Зеленским — номинантом на премию мира в 2022 году. Запад уверен, что после этого все будут с сочувствием наблюдать за "кровавыми делами" носителя премии мира», — считает Аршинова.

Депутат напомнила, что в 1939 году член парламента Швеции Эрик Готфрид Кристиан Брандт предлагал в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира главу фашистской Германии Адольфа Гитлера.

Ранее Санду призвала вывести российских военнослужащих с территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) мирным путем. Комментируя это заявление в беседе с «Лентой.ру», депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что президент Молдавии будет делать все для того, чтобы создавать конфликты.

    Обсудить
