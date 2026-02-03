В Госдуме объяснили решение использовать русский язык на Олимпиаде

Депутат Журова: Русский в качестве рабочего языка на Олимпиаде — стандарт

Русский язык является одним из рабочих языков на Олимпийских играх по требованию Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку является общим для многих спортсменов и болельщиков, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она объяснила статус языка на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Например, там же нет казахского языка официального. Так же, как и нет языков ряда стран, спортсмены которых выступают на Олимпиаде и для которых русский является вторым. Его знают и многие тренеры, и спортсмены, которые могут не так хорошо владеть английским. Даже люди, которые сменили спортивное гражданство, все равно ведь говорят на русском языке. Так что его статус рабочего на Олимпиаде — просто уважение к спортсменам и болельщикам», — объяснила политик.

По ее словам, русский входит в перечень восьми языков, которые являются рабочими на Олимпиаде, по требованию МОК, и действует оно уже многие годы.

«Это стандартное требование, одно из таких, которые сохраняются из года в год. Да, спортсменов из России может быть не так много, но именно русскоговорящих — достаточно», — подытожила Журова.

Ранее стало известно, что русский язык стал одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026 в Италии. В список также вошли итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский языки. Сотрудники СМИ смогут получить синхронный перевод на любой из этих языков с помощью специального приложения.